У Києві повідомили про підозру чоловіку, який ножем поранив знайомого

Під час застілля між двома товаришами виникла сварка, у ході якої господар оселі вдарив гостя ножем у груди. Наразі потерпілий у лікарні, а правопорушник перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі на Троєщині у чоловіка ножове поранення. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та лікарі.

Начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко повідомив, що за скоєння даного злочину правоохоронці затримали 35-річного киянина:

«Ми встановили, що в той день затриманий святкував свій день народження зі знайомим. Під час застілля між двома друзями відбувся конфлікт, у ході якого іменинник взяв зі столу ніж та вдарив ним опонента у груди. Потерпілого госпіталізували до медичної установи.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази, які були вилучені під час огляду місця події, направили на проведення відповідних експертиз».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», — додав Ігор Мордусенко.

Відділ комунікації поліції Києва