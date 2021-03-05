У Києві повідомлено про підозру працівнику СТО, який угнав та розбив автівку свого брата

Киянин напідпитку сів за кермо іномарки та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець з заявою про угон автомобіля з станції технічного обслуговування у Деснянському районі столиці. Для встановлення обставин правопорушення на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Євген Статкевич, поліцейські встановили, що на початку лютого власник залишив автомобіль «Опель Вектра» на СТО, де працює його рідний брат, для ремонту:

«Ми з’ясували, що після конфлікту з керівництвом станції чоловік у стані алкогольного сп’яніння без дозволу брата забрав автівку та на проспекті Маяковського скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої пошкодив два припаркованих автомобілі. Зловмисника це не зупинило та він поїхав далі, однак на Окружній дорозі, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя та пошкодив ще один транспортний засіб».

Автоугонщик – це 33–річний киянин, раніше судимий за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків, та має умовний термін за вчинення крадіжки.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з Київською місцевою прокуратурою №3 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, яке завдало значної матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва