У Києві повідомлено про підозру працівнику СТО, який угнав та розбив автівку свого брата

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Киянин напідпитку сів за кермо іномарки та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець з заявою про угон автомобіля з станції технічного обслуговування у Деснянському районі столиці. Для встановлення обставин правопорушення на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

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Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Євген Статкевич, поліцейські встановили, що на початку лютого власник залишив автомобіль «Опель Вектра» на СТО, де працює його рідний брат, для ремонту:

«Ми з’ясували, що після конфлікту з керівництвом станції чоловік у стані алкогольного сп’яніння без дозволу брата забрав автівку та на проспекті Маяковського скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої пошкодив два припаркованих автомобілі. Зловмисника це не зупинило та він поїхав далі, однак на Окружній дорозі, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя та пошкодив ще один транспортний засіб».

Автоугонщик – це 33–річний киянин, раніше судимий за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків, та має умовний термін за вчинення крадіжки.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з Київською місцевою прокуратурою №3 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, яке завдало значної матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва

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