У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який ножем поранив сусіда

Зловмисник під час раптової сварки вдарив чоловіка ножем та втік. Потерпілого медики госпіталізували у лікарню, а правопорушника затримали поліцейські. За скоєне киянину загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Райдужній вони виявили чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, на місці події правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з сусідом:

«Чоловіки зустрілися на вулиці поблизу будинку та почали з’ясовувати стосунки. Згодом зловмисник вдарив опонента ножем у тулуб та втік з місця скоєння злочину. Медики «швидкої» доставили потерпілого до лікарні, а ми поспілкувалися з очевидцями події та розпочали пошуки нападника. Через декілька годин порушника затримали неподалік від місця проживання. Ним виявився киянин, 1982 року народження, який раніше проблем із законом не мав».

Медики діагностували у 37-річного місцевого мешканця проникаюче поранення черевної порожнини з пошкодженням внутрішніх органів. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«За процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою», — додав Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва