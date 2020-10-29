У Києві правоохоронці затримали жінку, яка через ревнощі поранила ножем товариша

Потерпілого доставили до лікарняного закладу з проникаючими колото-різаними ранами. За скоєне зловмисниці загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 звернулася громадянка, яка повідомила, що її сусід лежить у крові біля дверей своєї квартири. На місце події негайно виїхали швидка медична допомога та слідчо-оперативна група району.

По прибуттю правоохоронці виявили у загальному коридорі чоловіка, якому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували з проникаючими ранами грудної клітини. Провівши огляд місця події, поверхом нижче правоохоронці виявили та вилучили кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, який направили на експертизу.

Поліцейські опитали сусідів та встановили, що до скоєного може бути причетна подруга 47-річного киянина, адже напередодні одна із сусідок стала свідком їхньої сварки. Стало відомо, що жінка з чоловіком розпивала алкогольні напої та на ґрунті ревнощів між ними виникла сварка, у ході якої вона взяла в руки ніж та нанесла ним декілька ударів у груди опонента.

Раніше не судиму 39-річну уродженку Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а фігурантці повідомлено про підозру у вчинені злочину. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисниці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва