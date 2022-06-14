У Києві припинено діяльність нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та «Альфа-PVP»

Волинянин обладнав у гаражі одного зі столичних кооперативів нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин. Готовий «товар» збував гуртовими партіями, а рекламував на одному з Телеграм-каналів. Такий «бізнес» приносив йому 120 тисяч гривень прибутку в місяць. Нині вилучені речовини скеровані на дослідження, після якого будуть прийняті подальші процесуальні рішення відносно фігуранта.

Встановлено, що 22-річний уродженець Волинської області орендував гаражне приміщення в одному з кооперативів столиці. Там він обладнав потужну нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та «Альфа-PVP». Через Інтернет чоловік купував прекурсори, з яких щомісяця виготовляв близько трьох кілограмів заборонених речовин.

Збував психотропи безконтактним способом, виключно гуртовими партіями через «мастер-клади». Обрати необхідні психотропи та їхню кількість «клієнти» могли через Телеграм-канал, де фігурант рекламував свій «товар». Кошти за замовлення порушник отримував на банківські картки та лише після цього надавав покупцям координати, де він залишив «мастер-клад».

Такий «бізнес» приносив йому 120 тисяч гривень прибутку щомісячно.

Вчора, 13 червня, оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими Святошинського управління поліції провели обшук за місцем розташування нарколабораторії. В результаті заходів вилучено психотропну речовину «Альфа-PVP», канабіс, понад 150 л прекурсорів, різноманітне лабораторне обладнання та електронні ваги.

Все вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень, після надходження результатів яких буде вирішуватися питання про повідомлення фігуранту про підозру за статтями 307 та 313 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та незаконні дії з обладнанням, призначеним для виготовлення психотропних речовин або їх аналогів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Святошинська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України