У Києві прокуратура домоглася довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство жінки

За принципової позиції прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2 вироком колегії суддів Дарницького районного суду м. Києва чоловіка визнано винним у вчиненні вбивства з корисливих мотивів та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Злочин стався у 2016 році в квартирі по вул. Вишняківській в м. Києві. У ванній кімнаті правоохоронці виявили тіло літньої жінки з численними ушкодженнями голови. У ході досудового розслідування встановлено, що вказане вбивство вчинив 40-річний чоловік з метою звільнення матері своєї співмешканки від боргових зобов’язань перед потерпілою.

У подальшому також встановлено, що приблизно за два місяці до цього, вказаний громадянин також вчинив вбивство жінки на території Хмельницької області з метою заволодіння її квартирою. За цей злочин вироком Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2017 чоловік був засуджений до 15 років позбавлення волі.

Прокурори довели винуватість обвинуваченого у вчиненні повторного вбивства та з огляду на його виняткову небезпеку для суспільства просили суд призначити саме довічне позбавлення волі.

Київська міська прокуратура