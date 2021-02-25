У Києві проросійського пропагандиста, якого підозрюють у держзраді, взято під варту

Сьогодні, 25.02.2021 року Печерським районним судом м.Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою мешканцю столиці, якого підозрюють у вчиненні державної зради та у розпалюванні національної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності (ч.1 ст.111, ч.1 ст.161 КК України).

Нагадаємо, що 24.02.2021 року за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці у вчиненні державної зради та у розпалюванні національної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності (ч.1 ст.111, ч.1 ст.161 КК України).

Слідством встановлено, що так званий військово-політичний експерт створив інформаційну мережу, до якої входили кілька веб-ресурсів, у тому числі групи в соціальних мережах, youtube-канали та окремі блогери, які фінансувалися з Російській Федерації. За завданням іноземних організацій, зокрема кураторів з «Первого канала», агенції «NEWS FRONT» та ін., пропагандист поширював на своїх ресурсах замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

З цією ж метою «експерт» особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах, за що систематично отримував грошову винагороду від замовників.

Результати проведених експертиз підтвердили наявність у діях зловмисника ознак підривної діяльності на шкоду державній безпеці за завданням окремих організацій країни-агресора.

Досудове слідство здійснюється Головним управлінням Служби безпеки України у м.Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури