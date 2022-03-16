У Києві раніше судимого уродженця Росії затримали за підозрою у пособництві ворогу

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали біля станції метро у столиці підозрілого чоловіка.

З’ясувалося, що він — раніше судимий за особливо тяжкі злочини уродженець росії.

У телефоні 38-річного зловмисника поліцейські виявили фото позицій ЗСУ з різних областей України, зброї і техніки.

Оперативники встановили, що у 2014 році затриманий звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вуличний розбій та вбивство.

Затриманого передали працівникам СБУ для проведення слідчих дій.

#stoprussia

Національна поліція України