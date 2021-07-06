У Києві розшукують педофіла, який втік з-під варти (фото)

На пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад столичної поліції.

Поліція Києва розшукує 35-річного чоловіка, який скоїв втечу з-під варти.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (вчинення дій сексуального характеру… з особою, яка не досягла чотирнадцяти років, — ред.), розшукується Замятін Євген Володимирович, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 скоїв втечу з-під варти», — йдеться в повідомленні.

Прикмети злочинця: 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури, був одягнутий в сіру теніску, сині джинси та темні кросівки. Наразі на пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад столичної поліції.

«Якщо хтось володіє інформацією щодо місця знаходження даного громадянина, просимо негайно повідомити за номерами телефонів 097-893-84-14, 063-431-73-74 або на спецлінію 102», — закликали правоохоронці.