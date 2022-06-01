У Києві розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до рф

Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України, громадяни України — власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.



Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію рф, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в росії.

У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території рф, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1, 5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Київської міської прокуратури