У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку, який намагався пограбувати перехожу

Зловмисник вдарив жінку в обличчя, вихопив у неї з рук пакет із особистими речами та грошима. Затримати правопорушника допоміг очевидець події. За скоєне фігуранту загрожує до шести років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщенні залізничного вокзалу «Дарниця» громадянин затримав грабіжника. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські з’ясували, що зловмисник вдарив потерпілу в обличчя, вихопив у неї з рук пакет та намагався втекти. Свідком нападу став перехожий, який наздогнав невідомого та тримав до приїзду правоохоронців.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Хмельниччини, 1987 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Крім цього, поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку за скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на грабіж, поєднаний з насильством. Наразі за процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва