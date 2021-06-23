У Києві слідчі повідомили про підозру «мінеру» про замінування залізничного вокзалу

Через декілька годин після хибного повідомлення молодика затримали поліцейські. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу. На місце події черговий направив слідчо-оперативну групу, спеціалістів управління вибухотехнічної служби столичного главку та кінологів зі службовими собаками.

Під час обстеження залізничного вокзалу та прилеглої до нього території евакуювали 62 пасажира та обслуговуючий персонал. Спеціалісти-вибухотехніки не виявили жодних небезпечних речовин чи пристроїв. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативні заходи для встановлення особи зловмисника.

Протягом декілька годин поліцейські розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 27-річного уродженця Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, вилучили мобільний телефон та направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Псевдомінеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину та направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва

Марія Бреус