У Києві судитимуть чоловіка, який угнав «Порше» за допомогою евакуатора (фото)

Аби заволодіти «Порше», зловмисник задіяв службу транспортування авто, яка перевезла легковик в інше місце. Там його згодом й знайшли поліцейські, які повідомили про знахідку законному власникові.

Тепер найближчі п’ять років правопорушник може провести за ґратами.

До Дарницького управління поліції із заявою звернувся громадянин іншої держави із заявою про викрадення зі стоянки його автомобілю «Порше». Для відпрацювання повідомлення черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Провівши комплекс оперативно-розшукових дій, правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою, де зникла іномарка. Щоби доставити автомобіль в інше місце, зловмисник викликав службу транспортування авто під виглядом того, що нібито в його машині не працює електрика. Там поліцейські й знайшли транспортний засіб, про що повідомили автовласнику.

Наразі досудове розслідування кримінального провадження, розпочате за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, завершено та матеріали з обвинувальним актом передані для розгляду до Дарницького районного суду. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва