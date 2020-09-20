У Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» станцію метрополітену «Вокзальна»
Під час слідства за рішенням суду він перебував під цілодобовим домашнім арештом. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.
Подія трапилась влітку цього року: невідомий зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про закладену вибухівку на одній із станцій столичної підземки. На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Після проведення перевірки об’єкту, правоохоронці не виявили жодних підозрілих предметів чи вибухонебезпечних речовин.
Як розповіла старший слідчий управління поліції в метрополітені Наталія Зубкова, під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його:
«Ми з’ясували, що 26-річний киянин зателефонував до поліції та повідомив про закладення вибухівки на станції метрополітену зі свого мобільного телефону. У зловмисника вилучили гаджет та направили на проведення відповідної експертизи. Тож, після проведення ряду досліджень, слідчі довели причетність зловмисника до даного злочину».
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зізнався у скоєному та пояснив, що мав на меті тимчасово заблокувати роботу підземки.
Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На даний час досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду. За скоєне зловмиснику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Києва