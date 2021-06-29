У Києві судитимуть чоловіків, які скоїли розбійний напад на мешканця Лісового масиву

Зловмисники побили потерпілого та відібрали особисті речі. Слідчі довели причетність правопорушників до злочину та скерували обвинувальний акт до Деснянського районного суду. За скоєне їм загрожує десять років ув’язнення з конфіскацією майна.

Подія відбулась у квітні на вулиці Попудренка, що у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції Києва від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих його побили та забрали особисті речі. Поліцейські провели огляд місця події та задокументували злочин.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, оперативники затримали нападників у Дніпровському районі, а слідчі довели їх причетність до даного злочину:

«Завдяки проведеним слідчим діям ми встановили, що напередодні заявник познайомився з двома чоловіками. Після спільного вживання спиртних напоїв нові знайомі побили чоловіка та заволоділи його мобільним телефоном та грошима. Затримані – раніше судимі уродженці Київщини та Чернігівщини, 1986 та 1991 років народження. Згідно з висновком судово-медичного експерта, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва ми оголосили фігурантам про підозру у скоєнні тяжкого злочину».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було розпочате за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва