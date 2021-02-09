У Києві судитимуть директора фірми, який 5 років умисно не виплачував зарплату мобілізованому працівнику

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора будівельного товариства, який безпідставно не виплачував заробітну плату працівнику, а також заволодів державними коштами шляхом використання підроблених документів (ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, використовуючи службове становище, подав до Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської РДА завідомо підроблені звіти про фактичні витрати у зв’язку із призовом працівника на військову службу, внаслідок чого заволодів коштами компенсованими товариству з державного бюджету.

Крім того, обвинувачений упродовж 5 років, а саме з жовтня 2013 року по листопад 2018 року, умисно та безпідставно не виплачував заробітну плату працівнику підприємства – головному інженеру, у тому числі за період проходження ним військової служби у зоні АТО з 2015 по 2018 рік.

Внаслідок порушень товариство заборгувало працівнику близько 380 тис. гривень, що підтверджується судовими рішеннями.

За вчинене керівнику фірми загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура