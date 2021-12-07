У Києві судитимуть групу чиновників, які організували схему поборів за надання дозволу на розміщення реклами

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», двох його підлеглих та посередника, які організували схему одержання неправомірної вигоди за безперешкодне погодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами суб’єктам господарювання (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами обвинувачення, посадові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва, діючи за попередньою змовою між собою та екскерівником одного з ЖЕД Печерського району м. Києва, з метою власного збагачення, запровадили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за надання погоджень на розміщення зовнішньої реклами на об’єктах житлового фонду.

Так, представники суб’єктів господарської діяльності звертались до посадовців комунального підприємства за надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та одержували відмову. У подальшому, з підприємцями зв’язувалась посередник (колишня начальник ЖЕД) та повідомляла, за яку суму може бути вирішено це питання.

При цьому задокументовано, що посередник діяла у змові з посадовцями комунального підприємства, узгоджувала з ними зустрічі, а також обговорювала їх результати. Свої послуги посадовці оцінювали у сумі від 300 до 500 дол. США за один дозвіл.

У ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання, передачі та отримання учасниками злочинної схеми неправомірної вигоди у сумі 1700 доларів США від представника компанії, що займається рекламною діяльністю. Упродовж березня – квітня 2021 року вказана компанія неодноразово зверталася до комунального підприємства за дозволом на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та постійно отримувала відмову.

У ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 13 травня 2021 під час передачі другої частини хабаря в сумі 1100 дол. США та надання вже оформлених дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами учасників злочинної схеми було затримано.

З метою подальшої спеціальної конфіскації у дохід держави на майно обвинувачених накладено арешт на суму більше 2 млн грн.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Викриття злочинів здійснювалось прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва спільно з Головним відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та Деснянським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Київська міська прокуратура