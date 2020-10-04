У Києві судитимуть іноземців, які продали чоловіку фальшиві монети на суму близько ₴1,5 мільйони

Правоохоронці провели відповідні експертизи та довели причетність зловмисників до скоєння злочину. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подія трапилась в березні цього року у Шевченківському районі столиці. Співробітники карного розшуку провели оперативні заходи та затримали чоловіків при спробі продажу, начебто, срібних монет на суму близько 1 000 000 гривень.

Як розповів начальник відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці з’ясували, що наприкінці лютого до чоловіка звернулись невідомі, котрі запропонували купити антикварні монети з дорогоцінних металів:

«Киянин відразу погодився та придбав товар, але згодом коли він вирішив здати монети до кредитної установи, вони виявились фальшивими. Після чого потерпілий звернувся до поліції із заявою. Ми провели певні оперативні заходи і задокументували повторний продаж потерпілому 1000 «срібних» монет. За аналогічною схемою, зловмисники зустрілись із «покупцем» біля банку, де за 1 000 000 гривень продали фальшиві монети».

Співробітники Шевченківського управління поліції затримали чотирьох іноземців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування за ч. 3 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скеровано до Шевченківського районного суду столиці. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва