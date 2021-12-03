У Києві судитимуть молодиків, які під час демонтажу незаконних МАФів напали на комунальників та пошкодили спецтранспорт

За процесуально керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування відносно двох чоловіків, які грубо порушували громадський порядок під час проведення працівниками КП «Київблагоустрій» демонтажу незаконно встановлених МАФів (ч. 2 ст. 296 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, групі осіб завчасно стало відомо про те, що 24 березня 2021 року, згідно приписів, працівниками КП «Київблагоустрій» буде здійснюватися демонтаж малих архітектурних форм на пр. Маяковського, встановлених з порушенням вимог чинного законодавства.

Використовуючи власні транспортні засоби, зловмисники почали переслідувати службовий автомобіль КП «Київблагоустрій», який рухався по проспекту Шухевича до місця, де відбувався демонтаж МАФів. Наздогнавши автомобіль комунального підприємства на перехресті, один з учасників групи вийшов зі своєї автівки, кинув в лобове скло вантажівки сторонній предмет, погрожував водію фізичною розправою, після чого пошкодив автомобіль КП «Київблагоустрій».

Крім того, безпосередньо на місці демонтажу хулігани, висловлюючись нецензурною лайкою, погрожували як працівникам КП «Київблагоустрій», так і випадковим перехожим, які робили їм зауваження, демонструючи свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві.

Хуліганські дії зловмисників призвели до порушення роботи КП «Київблагоустрій» та пошкодження майна комунального підприємства.

Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваних скеровано до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура