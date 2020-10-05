У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили товару на ₴2 млн. (фото)

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування відносно трьох чоловіків, які займались виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 та ч.ч. 2, 3 ст. 309 КК України).

Зловмисників затримали у березні 2020 року «на гарячому», безпосередньо після збуту чергової партії наркотиків.

У ході документування діяльності цієї групи правоохоронці провели 4 контрольованих закупки наркотичних речовин.

Слідством встановлено, що предметом збуту були наркотичні засоби, які доставлялись в Україну контрабандним шляхом, зокрема, кокаїн, амфетамін та пігулки МДМА.

Під час обшуків, проведених за місцем проживання причетних осіб, вилучили значну кількість наркотичних та психотропних речовин, у тому числі розфасованих для подальшого продажу. Їх роздрібна вартість становить понад 2 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Прес-служба Київської міської прокуратури