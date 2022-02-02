У Києві судитимуть працівників лабораторії, які видавали COVID-сертифікати без здачі аналізів

Злочинну схему організував лікар, який підшукував клієнтів сам або за допомогою посередників. Йому допомагали три медсестри, які вносили неправдиві дані у базу і друкували готові документи. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в кінці жовтня 2021 року слідчі слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань в м. Києві викрили схему протиправної діяльності співробітників лабораторії, які видавали COVID-сертифікати із недостовірними даними, а саме без фактичної здачі аналізів.

Правоохоронці з’ясували, що організував злочинну схему, шукав клієнтів та керував діями спільників лікар лабораторії. Допомагали йому три медсестри, які вносили дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних. У подальшому медики друкували готовий документ та отримували за це гроші. Поліцейські встановили, що послугами спільників могли скористатися 3-5 клієнтів щодня, заплативши від 725 до 1800 гривень.

Під час обшуків в автомобілях, за місцем роботи та проживання фігурантів, правоохоронці вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші та комп’ютерну техніку, які підтверджують злочинну діяльність спільників.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згодом кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27, ч. ст. 28, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, поліцейські довели причетність ще двох співробітників лабораторії до скоєння злочину.

На час досудового розслідування троє з підозрюваних перебували під особистим зобов’язанням, для двох співучасників було обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту, а організатор перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи разом із обвинувальними актами скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва