У Києві судитимуть серійного автовикрадача, на рахунку якого 19 злочинів

Київською місцевою прокуратурою № 8 завершено досудове розслідування та скеровано до Святошинського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно чоловіка, який обвинувачується у викраденні 19 автомобілів на території Святошинського району столиці.

Розслідуванням встановлено, що у період з 2017 по 2020 р. обвинувачений викрав 18 автомобілів марки «DAEWOO» та 1 автомобіль марки «СHEVROLET» з метою подальшого продажу на автозапчастини.

Вказаними діями зловмисник завдав потерпілим майнової шкоди на суму близько 1, 4 млн гривень.

Зауважимо, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, останній раз у 2018 році Києво-Святошинським районним судом Київської області до умовного терміну.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури міста Києва