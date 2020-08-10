У Києві судитимуть серійного автовикрадача, на рахунку якого 19 злочинів
Київською місцевою прокуратурою № 8 завершено досудове розслідування та скеровано до Святошинського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно чоловіка, який обвинувачується у викраденні 19 автомобілів на території Святошинського району столиці.
Розслідуванням встановлено, що у період з 2017 по 2020 р. обвинувачений викрав 18 автомобілів марки «DAEWOO» та 1 автомобіль марки «СHEVROLET» з метою подальшого продажу на автозапчастини.
Вказаними діями зловмисник завдав потерпілим майнової шкоди на суму близько 1, 4 млн гривень.
Зауважимо, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, останній раз у 2018 році Києво-Святошинським районним судом Київської області до умовного терміну.
Наразі чоловік перебуває під вартою.
Прес-служба прокуратури міста КиєваTweet