У Києві судитимуть учасників злочинного угруповання, які скоювали розбійні напади на відвідувачів нічних закладів

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно двох іноземців за розбої та крадіжку у відношенні шести громадян. Реалізовуючи свої злочинні наміри зловмисники обпоювали людей небезпечним психотропним медичним препаратом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2021 року, двоє громадян іноземної держави, 1996 та 1997 років народження, скоїли на території міста Київ п‘ять розбійних нападів та крадіжку. Учасники групи розділили злочинні ролі та розробили план незаконного заволодіння майном громадян.

Фігуранти підшуковували потенційних потерпілих у розважальних нічних закладах та на вулиці у нічний час. Знайомились з майбутніми жертвами та пропонували випити, а далі підсипали їм у алкогольні напої медичний препарат, який викликав втрату свідомості та забирали в них все цінне майно.

Жертвами злочинців стали шість чоловіків: донеччанин, вінничанин, івано-франківець та двоє запорожців, а також іноземець. Зловмисники заволоділи мобільними телефонами, планшетами, ювелірними та золотими прикрасами, годинниками, готівкою та іншими речами. Загальний матеріальний збиток становив майже 180 000 гривень.

У ході проведення слідчих дій було виявлено та вилучено речові докази, що свідчили про причетність зловмисників до скоєння злочину, також було проведено низку експертиз.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, слідчими ГУНП у місті Київ учасникам злочинного угрупування було інкриміновано вчинення шести епізодів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 – крадіжка, та ч.1 та ч. 3 ст. 187 – розбійний напад Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Справу скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва