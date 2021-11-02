У Києві судитимуть водія, який напідпитку протаранив авто поліції (фото)

Водій мікроавтобусу, перебуваючи напідпитку, скоїв наїзд на поліцейський автомобіль, який від удару в’їхав у зупинене авто. Внаслідок зіткнення четверо осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадуємо, що подія сталась на Брест-Литовському шосе у вересні цього року. У Святошинському районі столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Шкода» за порушення правил дорожнього руху. Під час складання адміністративних матеріалів, водій автомобіля «Форд Транзит», який почав маневр перестроювання з середньої смуги в крайню праву смугу, скоїв наїзд на службовий автомобіль «Тойота», від удару в’їхав у зупинене авто «Шкода».

На момент скоєння правопорушення водій мікроавтобусу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,16 проміле алкоголю у крові керманича. Чотири учасники ДТП отримали травми різного ступеня тяжкості, а одного із правоохоронців з переломом ноги госпіталізували у лікарню. Водія, 1992 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На даний момент досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до Святошинського районного суду столиці для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва