У Києві судитимуть водія, який п’яним скоїв наїзд на двох пішоходів та намагався втекти

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження. Зараз правопорушник перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, поліцейські затримали водія вантажівки «МАН», 1974 року народження, який на проспекті Степана Бандери скоїв наїзд на двох пішоходів та намагався втекти з місця події. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілих, 1977 та 1996 років народження, було госпіталізовано до лікарні. Один із чоловіків від отриманих травм помер у медичному закладі.

У подальшому слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці та ч. 3 ст. 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для прийняття рішення по суті. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва