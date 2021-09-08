У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порно за участі 5-річної доньки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Києва за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, виготовлення та зберігання зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з метою розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України (в редакції від 30.12.2020).

Розслідуванням встановлено, що жінка упродовж 2017-2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фіксувала це на камеру. У подальшому файли з дитячою порнографією розповсюджувала через мережу Інтернет. На момент початку кримінального правопорушення дівчинці було 5 років.

У ході обшуків за місцем проживання жінки на мобільному телефоні та флеш-накопичувачах правоохоронці виявили та вилучили численні фото та відео дитячої порнографії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури