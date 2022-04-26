У Києві судитимуть злочинне наркоугруповання, яке збувало кокаїн, канабіс та екстазі

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи осіб, які займались зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва (ч. 3 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 317 КК України).

Згідно матеріалів слідства, 38-річний мешканець столиці організував та очолив стійке злочинне об’єднання, до складу якого залучив ще трьох громадян. Організатор здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у безперебійному придбанні кокаїну, канабісу та МДМА (екстазі), оренді автомобілів, на яких здійснювалось незаконне перевезення та зберігання наркотичних та психотропних речовин, пошуку клієнтів та розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У ході документування діяльності організованої групи правоохоронці провели комплекс негласних слідчих дій, у тому числі і аудіо, відео контроль осіб безпосередньо за місцями проживання, а також ряд оперативних закупок наркотичних засобів.

У березні 2021 року учасники організованої групи були затримані після завершення останнього етапу оперативних закупок.

Під час досудового слідства, членам організованої групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави. Водночас організатору групи неодноразово змінювався запобіжний захід, у тому числі звернуто в дохід держави заставу в сумі 200 000 грн.

Наразі обвинувальний акт відносно 4 осіб, у тому числі організатора групи, скеровано до суду.

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУНП у м. Києві та ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура