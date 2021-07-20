У Києві таксист, намагаючись проскочити на червоний, влаштував ДТП за участі 5 автівок (відео)

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На вулиці Маршала Малиновського сталася автопригода за участю п’яти автомобілів

За попередньою інформацією, водій таксі Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофору, але не встиг і зачепив автомобіль Audi.

Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припаркований Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

Унаслідок ДТП двох потерпілих відправили до медичного закладу з травмами.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Деталі встановлюють. // Вартові еспресо

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