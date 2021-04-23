У Києві валютний шахрай обміняв на сувенірні гроші понад 120 тис. справжніх доларів

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вчинення зухвалого шахрайства в особливо великих розмірах 46-річним раніше судимим мешканцем столиці.

В ході досудового розслідування встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік завчасно розмістив оголошення на інтернет-ресурсах про обмін готівки. У подальшому, отримавши пропозицію потерпілих про обмін грошових коштів, зустрічався з ними на території Печерського і Шевченківського районів Києва, передавав сувенірні «грошові кошти», використовуючи банківські печатні упаковки, отримував від потерпілих готівку у доларах США і в подальшому зникав у невідомому напрямку.

На теперішній час зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру за двома фактами незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих на загальну суму 121 100 доларів США.

За принципової позиції Шевченківської окружної прокуратури міста Києва зухвалому шахраю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 1 135 000 гривень.

Наразі встановлюються інші факти злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві. Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура