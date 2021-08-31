У Києві викрили чоловіка, який погрожував вбивством колишній співмешканці

Для залякування жінки він навіть підбурив знайомого підірвати димову шашку поряд із місцем її роботи. За даним фактом розслідується три кримінальних провадження.

До чергової частини столичної поліції звернулася жінка і повідомила, що біля приміщення її салону краси на вулиці Руданського невідомий кинув димову шашку.

Як повідомив начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, поліцейським заявниця розповіла про погрози вбивством від колишнього співмешканця:

«37-річний уродженець Одеської області після розриву стосунків почав залякувати жінку, надіслав відеозвернення з погрозами вбивством на її мобільний телефон та її батьку, а також приходив до неї на роботу зі зброєю. Згодом ми з’ясували, що кинути димову шашку біля місця роботи заявниці чоловік підбурив товариша – 29-річного вінничанина. Після проведених заходів оперативники затримали спільників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Під час затримання в уродженця Одещини поліцейські вилучили пістолет та набої. Встановлено також, що чоловік перебуває у розшуку за скоєння крадіжки у Дарницькому районі столиці.

За даними фактами слідчі розпочали три кримінальних провадження — за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловікам про підозри. Колишньому співмешканцю заявниці – за вчинення цих трьох злочинів, а його спільнику – за хуліганство.

«Суд обрав 37-річному зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Вінничанина суд відпустив під особисте зобов’язання. За хуліганські дії чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі», — додав Олександр Дибов.

Відділ комунікації поліції Києва