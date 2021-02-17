У Києві викрили хакерське угруповання, яке здійснювало кібератаки на компанії в Європі та США

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 кіберфахівцями СБУ у координації з представниками правоохоронних органів США та Франції проведено масштабну спецоперацію з викриття групи хакерів, які здійснювали масові втручання в роботу серверів компаній європейських країн та США (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України).

За даними слідства, з вересня 2020 року група хакерів з України, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а саме так звану програму-вимагача типу «Egregor Ransomware», призначену для викрадення персональних даних, паролів, логінів та платіжних даних, здійснювала масові втручання в роботу серверів компаній США та країн Європи.

За нерозголошення викраденої інформації та дешифрування уражених комп’ютерних мереж зловмисники вимагали значні грошові кошти.

За попередніми даними, з використанням вірусної програми було уражено близько150 іноземних компаній. Збитки від діяльності угруповання сягають 80 млн доларів США.

У межах досудового розслідування проведено обшуки на території м. Києва, у ході яких виявлено та вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого хакерами здійснювалась протиправна діяльність.

Учасникам угруповання повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою організатору угрупування. Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура