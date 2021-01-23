У Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального  

Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури виявили суб’єкт господарської діяльності, який здійснював на території м. Києва та Київської області протягом 2020 року роздрібну торгівлю незаконно виготовленими паливно-мастильними матеріалами (дизельне пальне, бензин та скраплений газ) через мережу автозаправних станцій без відповідних дозвільних документів.

«У рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві провели ряд обшуків, за результатами яких вилучили товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю понад 3,5 млн. грн.. З них підакцизних товарів – на суму понад 511 тис. грн., решта – спеціалізоване обладнання незаконних АЗС.

Водночас було вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності. Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення збитків, завданих державному бюджету», – повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у м. Києві Сергій Кононенко.

Крім того, Сергій Кононенко зазначив, що в рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним у місті Києві у 2020 році демонтовано 23 нелегальні автозаправні станції, із незаконного обігу вилучено паливо-мастильних матеріалів на суму понад 49 млн. грн., а в 2021 році – понад 6 млн. грн.

«Ми й надалі будемо руйнувати схеми продажу фальсифікованих товарів, захищаючи наших споживачів», — наголосив Сергій Кононенко.

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві