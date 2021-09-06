У Києві викрили нелегальне міжнародне онлайн-казино із щорічним обігом $30 млн.

За даними ДФС, декілька місяців тому, було сплановано та розпочато спецоперацію, за допомогою якої викрито схему із організації нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Під час проведення заходів було встановлено, що в одному із офісів столиці одночасно працювало понад 60 осіб – як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється.

Основним видом діяльності підпільного підприємства є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад $30 млн.

Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

На території України фігуранти зареєстрували юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, не відображали фактичний обсяг грошових коштів від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.

В ході проведених заходів встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.

За результатами санкціонованого обшуку було вилучено необліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юросіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Досудове розслідування в цій справі триває. // Діло