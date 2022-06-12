У Києві викрили зловмисника, який обікрав пацієнта лікарні у безпорадному стані

Фігурант знаходився у лікарняній палаті разом із 70-річним потерпілим, який перебував у важкому стані через постковідне ускладнення.

Вночі порушник викрав мобільний телефон чоловіка, а на ранок втік з лікарні. За скоєний злочин йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Поліцейські отримали інформацію про крадіжку з лікарні. Оперативники Подільського управління поліції менш як за добу розшукали підозрюваного попри те, що він не має постійного місця мешкання, а в медичному закладі представився вигаданим ім’ям.

Відомо, що чоловік опинився в одній лікарняній палаті із 70-річним чоловіком. Пенсіонер перебував у важкому стані після хвороби COVID-19. Зловмисник скористався безпорадним станом старенького і вночі поцупив у нього телефон.

Слідчі встановили, що 31-річний киянин раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі за грабунок. Викрадений мобільний телефон правоохоронці вилучили та повернули власнику.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва