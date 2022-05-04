У Києві викрито чоловіка, який розбещував малолітню дівчину у соціальній мережі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 33-річному киянину за фактом розбещення малолітньої дівчини та розповсюдження порнографічних зображень серед неповнолітніх (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2021 по квітень 2022 року чоловік через соціальні мережі здійснював спілкування з 13-річною потерпілою з метою її схиляння в майбутньому до вступу з ним в інтимний зв’язок.

Користуючись малолітнім віком потерпілої, чоловік спілкувався з нею на відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення та пропонував малолітній створити для нього порнографічний контент за грошову винагороду.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, комп’ютер та інші носії інформації, що містили дитячу порнографію.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Звертаємо увагу, що своєчасне попередження, виявлення та ефективне розслідування злочинів щодо дітей (у тому числі домашнє, сексуальне насильство) в сучасних умовах прямо пов’язано із активною участю батьків та близьких осіб в житті неповнолітніх, і зокрема дитячій «цифровій гігієні» в інтернет мережі.

Викриття зловмисника здійснювалося за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУ НП у місті Києві у взаємодії з управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура