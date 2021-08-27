У Києві викрито схему розкрадання бюджетних коштів для закупівлі матеріалів для АТ «Укрзалізниця»

Керівник товариства з обмеженою відповідальністю налагодив закупівлю запчастин, які не відповідали необхідним критеріям якості, а їх ціна значно перевищувала ринкову. За фактом зловживання службовим становищем розпочато кримінальне провадження.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури викрили схему розкрадання державних коштів. Посадовець товариства з обмеженою відповідальністю налагодив постачання у підрозділи АТ «Укрзалізниця» запасних частин для електровозів, виготовлених нібито із якісних матеріалів.

Слідством встановлено, що вартість запчастин була збільшена у декілька разів, порівняно з їх аналогами. Одразу декільком регіональним філіям АТ «Укрзалізниця» оголосили про закупівлю зазначених запасних частин. Однак обладнання не відповідало технічнім умовам та критеріям якості, а їх серійна експлуатація могла призвести до непоправної шкоди об’єктам критичної інфраструктури залізничної галузі на суму понад 3 мільярди гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами виробництва та у приміщеннях, звідки вилучили докази протиправної діяльності – техніку й документацію, які направили на експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва