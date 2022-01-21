У Києві вже вкотре за тиждень масове «замінуваня»: перевіряють усі школи

У Києві знову повідомляють про замінування шкіл. Це вже другий раз за цей тиждень.

Інформацію журналісту УНН підтвердила речниця поліції столиці Юлія Гірдвіліс.

“Надійшло повідомлення, що в Києві замінували школи. Правоохоронці проводять перевірку, встановлюються обставини”, — наголосила Гірдвіліс.

***

Україною “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл. Зокрема, 18 січня до контактного центру Служби безпеки України надійшло повідомленні про замінування у Києві 46 навчальних закладів, зокрема понад 30 шкіл.

Пізніше стало відомо про замінування Київського окружного адміністративного суду та Київського апеляційного суду.

Згодом про “мінування” повідомило місто Кривий Ріг. У поліції повідомили про інформацію про мінування всіх шкіл міста. Ситуація повторилася у Вінниці, Рівному та у Харкові та ін.

20 січня у Києві повідомили про “замінування” Офісу Президента України. Проте правоохоронці не виявили в будівлі вибухонебезпечних речовин та предметів.