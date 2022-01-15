У Києві ювенальні поліцейські врятували 4-річного хлопчика, якого п’яна мати вдарила ножем

Жінка, будучи напідпитку, ножем поранила сина. Інспектори вчасно зупинили її дії та викликали лікарів. На даний час життю дитини нічого не загрожує.

Вчора до поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що вона приїхала до столиці разом із 4-річним сином, аби розшукати свого чоловіка, який не сплачує аліменти. При цьому зазначила: не знає, де залишити дитину. На виклик негайно виїхали ювенальні інспектори.

Прибувши на площу Привокзальну, поліцейські не знайшли жінку з дитиною, однак встановили чоловіка, який на момент дзвінка в поліцію перебував поруч із нею. Правоохоронці негайно виїхали до нього додому.

Зайшовши до помешкання, начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко і старші інсектори Юлія Кухар та Андрій Новохатній побачили нетверезу жінку з ножем у руках, а поряд — хлопчика, одяг якого був у крові. Правоохоронці негайного зреагували: відібрали ніж у зловмисниці та викликали лікарів. За попереднім висновком медиків, у дитини непроникаюче поранення спини.

Наразі життю хлопчика нічого не загрожує, він знаходиться під наглядом лікарів. Уродженку Житомирщини, 1980 року народження, доставили в управління поліції. Ювенальні поліцейські склали акт про вилучення дитини та найближчим часом працівники соціальної служби вирішать питання щодо подальшого перебування хлопчика. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва