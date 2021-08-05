У Києві за крадіжку з квартири затримали групу іноземних гастролерів

Поліцейські перевіряють їх причетність до серії крадіжок, скоєних на території столиці. Фігурантам повідомили про підозру, зараз вони перебувають під вартою. За крадіжку з квартири їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Затримали підозрюваних працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції спільно з оперативниками Деснянського управління поліції після вчинення крадіжки з квартири на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції встановили, що правопорушники потрапили у квартиру шляхом підбору ключа:

«Із помешкання чоловіки викрали речі, які можна здати в ломбард або легко продати. Зокрема вони забрали гіроскутер, фототехніку, золоті прикраси, парфуми і навіть одяг. Сума збитків, завдана потерпілим, становить близько 100 тисяч гривень. Речові докази ми вилучили під час невідкладних обшуків в автомобілі та за місцем мешкання одного з правопорушників. У результаті фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обоє – іноземці, 1980 та 1985 років народження. Зараз збираємо доказову базу їх причетності до аналогічних злочинів, оскільки маємо підстави вважати, що вони можуть бути причетні до серії квартирних крадіжок на території столиці».

За даним фактом слідчим Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва