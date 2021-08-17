У Києві за напади на громадян із використанням сильнодіючих медпрепаратів затримано двох учасників міжетнічної ОЗГ

Затримали чоловіків у столиці після скоєння ними чергового розбійного нападу.

Відомо, що до складу організованого етнічного злочинного угруповання входили вихідці з іншої країни. «Спеціалізувалися» на розбоях – нападали на громадян на території Києві. При цьому використовували сильнодіючі медичні препарати. Аби не привертати зайву увагу та залишатися непоміченими, зловмисники щодобово орендували помешкання. Зі своїми майбутніми жертвами знайомилися у нічних клубах, де під час розпиття алкогольних напоїв додавали сильнодіючі препарати.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури встановили три факти нападів на громадян, а також факт зґвалтування.

14 серпня двох зловмисників було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після вчинення останніми чергового злочину. Під час поверхневого особистого огляду в одного із затриманих знайдено флакон із медичним препаратом.

Крім цього, поліцейські провели 4 невідкладних обшуки в транспортних засобах, якими користуються фігуранти, а також за адресами їх тимчасового проживання. Як результат виявили та вилучили: портмоне, мобільні телефони, наручні годинники, в тому числі й іменний годинник, банківські картки, браслети, сережки, кільця, ланцюжки, медичний препарат.

Затриманим членам етнічного ОЗГ вже повідомлено про підозру за частинами 1, 2, 4 статті 187 (розбій) та частиною 3 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Учора, 16 серпня, підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до діяльності злочинної групи.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України