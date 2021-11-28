У Києві за ножове поранення та крадіжку зловмисник відбувся іспитовим терміном

Під час конфлікту порушник поранив перехожого ножем, а потім вкрав його особисті речі. За скоєне фігуранту призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим трирічним терміном.

Наприкінці серпня цього року на спецлінію 102 звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що на вулиці Ніжний Вал невідомий чоловік провокує конфлікт та агресивно себе поводить.

По прибуттю на місце події правоохоронці поспілкувались із заявником та свідками та дізнались, що порушник під час сутички поранив потерпілого ножем у плече. Чоловік був вимушений звернутись по допомогу до працівників найближчого кафе, залишивши свої речі на вулиці. Фігурант, не гаючи часу, забрав куртку та мобільний телефон свого опонента та втік, проте невдовзі його із речовими доказами затримали поліцейські.

Слідчі повідомили 31-річному киянину про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та по закінченню досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду.

Вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Однак, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, обвинуваченого звільнено від відбування покарання з призначенням іспитового терміну три роки.

Відділ комунікації поліції Києва