У Києві за посягання на життя поліцейських затримано 57-річного чоловіка

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано 57-річного мешканця столиці за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу, вчинення опору працівникові правоохоронного органу та втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 348, ст. 342, ст. 343 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, співробітники столичного управління патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль Audi Q7, за кермом якого перебувала 52-річна жінка. Під час перевірки документів на автомобіль поліцейські виявили ознаки підроблення. Надалі за дзвінком жінки на місце події прибув її чоловік у супроводі двох десятків невстановлених осіб, озброєних автоматами.

При цьому чоловік почав нецензурно ображати поліцейських, звинувачуючи у безпідставній зупинці автомобіля його дружини, та наказав групі підтримці відібрати у патрульних зброю. Невідомі, оточивши поліцейських та спрямувавши на них зброю, виконали злочинну вказівку.

За результатами комплексу оперативно-розшукових заходів, проведених силами Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіцї Украіни, Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ та поліції Києва, вдалося встановити та затримати чоловіка, який керував невідомими та надавав їм вказівку відібрати у поліцейських зброю.

Наразі 57-річному чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

Досудове розслідування здійснюється СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура