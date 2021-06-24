У Києві заблоковано діяльність так званих «мікрокредитних організацій», які шантажували громадян неіснуючими кредитами

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Святошинською окружною прокуратурою спільно із працівниками відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБ України у місті Києві та Київській області викрито діяльність групи осіб, які організували схему вимагання неіснуючих боргів у громадян (ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 200 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

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Згідно із матеріалами слідства, група осіб організувала протиправний механізм по оформленню онлайн-кредитів на дані громадян України з використанням реквізитів скомпрометованих банківських карток, а також персональних даних громадян України, отриманих шляхом несанкціонованого втручання в банківські термінали.

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Після оформлення «липових» кредитів, зловмисники, через підконтрольні колекторські організації, вимагали з громадян їх повернення.

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23.06.2021 правоохоронці провели ряд обшуків у офісах «організацій» та за місцем проживання фігурантів провадження у ході яких вилучили обладнання (GSM-шлюзи) та програмне забезпечення, яке використовувалось для підміни номерів телефонів в ході проведення дзвінків з погрозами для анонімізації зловмисників, близько 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої адміністрували бази «клієнтів» та вівся облік «боргів», а також документальні матеріали, що містять відомості про діяльність зловмисників.

May be an image of text that says 'я не маю права казати да" 17:06 хай жде до 18:00 якщо сума змниться особистому кабнет το хай плате 17.06 нет, To навряд чи вона спише, бо буде не на роботі C них пока вытрусишь эти деньги так специалиста нет или наоборот- каждую минуту -где оплата где оплата ....такое 12:07 1707 я ему сказала, если до спишемся закрываем сегодня, a не το завтра елена руденко HUX пока вытрусишь 3mи деньги mak специалисто Hem unu нооборот каждую axaxaxax да, ногда таке)'

Наразі вживаються заходи направлені на оголошення підозр організатору злочинної схеми та його спільникам.

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Тривають слідчі дії з метою встановлення та суми завданих збитків та громадян, які потерпіли від злочинної діяльності.
Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК

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