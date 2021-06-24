У Києві заблоковано діяльність так званих «мікрокредитних організацій», які шантажували громадян неіснуючими кредитами

Святошинською окружною прокуратурою спільно із працівниками відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБ України у місті Києві та Київській області викрито діяльність групи осіб, які організували схему вимагання неіснуючих боргів у громадян (ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 200 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, група осіб організувала протиправний механізм по оформленню онлайн-кредитів на дані громадян України з використанням реквізитів скомпрометованих банківських карток, а також персональних даних громадян України, отриманих шляхом несанкціонованого втручання в банківські термінали.

Після оформлення «липових» кредитів, зловмисники, через підконтрольні колекторські організації, вимагали з громадян їх повернення.

23.06.2021 правоохоронці провели ряд обшуків у офісах «організацій» та за місцем проживання фігурантів провадження у ході яких вилучили обладнання (GSM-шлюзи) та програмне забезпечення, яке використовувалось для підміни номерів телефонів в ході проведення дзвінків з погрозами для анонімізації зловмисників, близько 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої адміністрували бази «клієнтів» та вівся облік «боргів», а також документальні матеріали, що містять відомості про діяльність зловмисників.

Наразі вживаються заходи направлені на оголошення підозр організатору злочинної схеми та його спільникам.

Тривають слідчі дії з метою встановлення та суми завданих збитків та громадян, які потерпіли від злочинної діяльності.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.