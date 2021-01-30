У Києві забудовника зобов’язали знести готель, самочинно збудований на державній землі

За позовом Київської місцевої прокуратури № 5 господарський суд міста Києва зобов’язав товариство знести самочинно збудований об’єкт нерухомості по вул. Вишгородській у Оболонському районі м. Києва.

Встановлено, що суб’єкт господарювання без будь-яких дозвільних документів зайняв частину земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у Оболонському районі столиці та самочинно збудував на ній об’єкт комерційного призначення – готель площею 522,5 кв. м.

Однак вказана земельна ділянка належить до земель сількогосподарського призначення, рішень про зміну цільового призначення та передачу її в оренду не приймалось.

У зв’язку з цим, прокуратурою пред’явлено позов до господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати товариство здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

За наслідками розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов.

Київська міська прокуратура