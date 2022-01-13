У Києві засуджено чоловіка за ножове поранення неповнолітнього

Зловмисник спровокував конфлікт із потерпілим, а потім завдав хлопцю тяжких тілесних ушкоджень, вдаривши його ножем у живіт. Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину та призначено три роки іспитового терміну.

Нагадаємо, подія трапилась у серпні минулого року. Тоді до столичної поліції надійшла інформація про бійку на Контрактовій площі.

По прибуттю на місце події поліцейські з’ясували, що 47-річний порушник, перебуваючи напідпитку, почав чіплятись до компанії молодиків та у подальшому вчинив бійку із 17-річним хлопцем. Зловмисник вдарив неповнолітнього ножем у живіт, після чого намагався втекти, однак його затримали правоохоронці.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. По завершенню досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом слідчий скерував до суду для розгляду справи по суті.

Згідно вироку Подільського районного суду міста Києва, обвинуваченого визнано винним у інкримінованому злочині та призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Окрім цього, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнено від відбування покарання з призначенням іспитового терміну — три роки.

Відділ комунікації поліції Києва