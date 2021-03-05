У Києві засуджено таксиста, позбавленого прав за п’яне керування, який у ДТП вбив свою пасажирку

​Винуватець ДТП, у якій постраждало 2 особи, отримав 4 роки позбавлення волі

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 серпня 2019 року водій автомобіля «Renault», в якому перебували ще двоє пасажирів, не маючи при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом, рухався по автодорозі зі сторони міста Києва у напрямку Гостомеля. Під час руху водій перевищив максимально допустиму швидкість, виїхав на узбіччя, та, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору.

В результаті ДТП постраждало двоє пасажирів «Renault», один з яких помер на місці.

Крім того, встановлено, що водій автомобіля «Renault» у 2019 році двічі притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП, та останній раз 5 серпня 2019 року був позбавлений права керування транспортними засобами строком на один рік.

Вироком суду водія визнано винним в інкримінованому правопорушенні та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. // Вартові еспресо