У Києві затримали 55-річного іноземця, який знаходився у міжнародному розшуку

У країнах Європейського союзу розшукуваного засудили до 10-ти років тюремного ув’язнення за злочини, пов’язані з участю у незаконному кримінальному угрупованні та відмиванні коштів. Вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Національної поліції, громадянин іншої країни входив до складу злочинного угруповання. За вчинення злочинів у його складі, зокрема – відмивання грошей та розповсюдження наркотиків на території країн Євросоюзу, трибуналом Румунії іноземця було засуджено до десяти з половиною років позбавлення волі. Крім того, в Болгарії за аналогічний злочин він отримав шість років ув’язнення. Аби уникнути покарання, зловмисник втік, тож його оголосили у міжнародний розшук.

Під час перевірки інформації про його можливе переховування на території України, поліцейські встановили: 55-річний іноземець, використовуючи підроблені документи на ім’я іншої особи, оселився в орендованому будинок неподалік Києва.

Учора, 6 серпня, на підставі ухвали суду та за силової підтримки полку поліції особливого призначення розшукуваного затримали. Під час обшуку орендованого будинку поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель. Вилучені кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів із «товаром» та підроблені документи. Крім того, викрито двох осіб з його оточення, це — громадяни Молдови та Румунії.

Прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва підготовлено клопотання до суду про застосування до зловмисника тимчасового арешту на 40 діб. Уже повідомлено компетентні органи про його затримання. Крім того, перевіряються правові підстави перебування на території України іноземних громадян із оточення зловмисника.

За фактом функціонування нарколабораторії відкрито кримінальне провадження, встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України