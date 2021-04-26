У Києві затримали чоловіка, який фіктивно одружував іноземців із українками

За допомогою налагоджених зв’язків зі службовими особами органів реєстрації актів цивільного стану чоловік організував реєстрацію фіктивних шлюбів іноземців із громадянками України з метою переправити їх до країн Європи. Вартість такої послуги складала 3500 доларів США.

Працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно з Київською міською прокуратурою, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, припинено злочинну діяльність осіб, які здійснювали легалізацію іноземців на території України за грошову винагороду.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника сектору відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці встановили, що 27-річний громадянин іншої держави шляхом підробки документів надавав іноземцям допомогу в отриманні посвідок та займався переправленням їх до країн Європи:

«Правопорушник організував канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, замаскувавши це під укладення фіктивних шлюбів з українками, користуючись корупційними зв’язками зі службовими особами органів реєстрації актів цивільного стану у Київській області. Вартість такого «одруження» складала близько 3500 доларів США. Крім того, взамін дівчата отримували 1000 доларів США за статус «дружини».

Зловмисник та його знайомий – 35-річний мешканець Київської області, підшукував громадянок України серед кола своїх друзів. Серед них ті, що мають сімейний стан незаміжніх та знаходяться у скрутному матеріальному становищі. І дівчата погоджувались на оформлення фіктивних шлюбів з невідомими іноземцями.

«Під час проведення першого етапу оперативної закупки за оформлення фіктивного шлюбу іноземця з громадянкою України правопорушнику передано 10 000 гривень. У ході другого етапу йому передано 52 000 гривень та затримано на місці скоєння злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України»,- додав правоохоронець.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели п’ять обшуків у м. Києві та Київській області: за місцем мешкання фігурантів та в їх автомобілях. Поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності. Це — гроші, мобільні телефони, чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку, документи іноземців, свідоцтва про шлюб.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі поліції Києва оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На час слідства фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва