У Києві затримали чоловіка, який пограбував жінку на Центральному залізничному вокзалі

Правопорушник витягнув із сумки потерпілої телефон та втік. За кілька хвилин його затримали поліцейські, які патрулювали неподалік. Тепер зловмиснику загрожує до шести років в’язниці.

Під час патрулювання території Центрального залізничного вокзалу співробітники сектору превенції відділу поліції на станціях залізничного транспорту почули крики про допомогу та помітили жінку, яка намагалася наздогнати невідомого.

Правоохоронці швидко зупинили чоловіка, а під час поверхневого огляду виявили у нього мобільний телефон потерпілої. Жінка розповіла поліцейськими, що поставила свою сумку на підвіконня та на кілька секунд відволіклася. Потім помітила незнайомця, яких вихопив із її сумки телефон та побіг.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за розбій уродженець Дніпропетровщини, 1971 року народження.

Слідчим відділом поліції на станціях залізничного транспорту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Нині слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва готують правопорушнику повідомлення про підозру.

Відділ комунікації поліції Києва