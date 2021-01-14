У Києві затримали чоловіка, який, погрожуючи ножем, відібрав телефони у неповнолітніх

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На спецлінію 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Григоровича — Барського невідомий, погрожуючи ножем, відібрав у неповнолітніх хлопців мобільні телефони. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та наряд патрульних поліцейських.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці опитали потерпілих віком 10 та 12 років, які розповіли про те, що на дитячому майданчику до них підійшов незнайомець та представився блогером. Після цього він дістав із кишені ніж і, погрожуючи ним, наказав підліткам віддати мобільні телефони та втік.

«Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, ми встановили причетність до скоєного 31-річного киянина, який неодноразово судимий за аналогічні злочини та має непогашену судимість за розбої, а також причетний ще до двох грабежів та двох розбоїв відносно неповнолітніх у Солом’янському районі столиці. За силової підтримки роти швидкого реагування ППОП №1 ми затримали зловмисника та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Мобільні телефони фігурант збув на радіоринку, звідки їх ми згодом вилучили», — додав Сергій Чернишев.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та подано клопотання до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва